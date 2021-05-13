Песков заявил, что Путин не планирует поездку в Казань
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах Владимира Путина пока нет поездки в Казань, сообщает ТАСС.
По его словам, в день нападения на школу в столице Татарстана российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших, а также дал ряд поручений по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях.
Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло 11 мая - стрельбу в учебном заведении устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли девять человек, в том числе семеро детей.
После трагедии Путин, помимо прочего, поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане, сообщает RT.
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