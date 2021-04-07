Песков заявил, что Путин не использует Zoom
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для проведения видеоконференций в администрации главы государства есть закрытые каналы связи, сообщает ТАСС.
По его словам, Владимир Путин и сотрудники Кремля не пользуются сервисом Zoom в служебных целях. Песков уточнил, эта платформа задействовалась только для некоторых международных контактов, при этом они не были организованы российской стороной.
«У нас нет аккаунта и мы никогда не имели каких-то договорных отношений с Zoom, у нас в этом нет потребности», - отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что отказ сервиса Zoom работать с российскими госструктурами должен подстегнуть отечественных разработчиков к созданию российских аналогов, которые могут стать хорошей альтернативой.
Ранее IT-дирекция Высшей школы экономики заявила, что компания Zoom Video Communications в одностороннем порядке ограничила использование своего программного обеспечения для российских компаний с государственным участием, сообщает RT.
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