Песков заявил, что Путин - хороший человек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьёва заявил, что Владимир Путин не способен на преступления, которые ему некоторые приписывают.

По словам представителя Кремля, если бы эта информация оказалась правдой, то он не стал бы работать с Путиным.

Также Песков добавил, что он уверен в том, что российский лидер - хороший человек.

Ранее отвечая на вопрос о войне между «башнями Кремля» Песков заявил, что «это всё сильно преувеличено», сообщает RT. По его словам, существуют жаркие и жёсткие споры, которые никоим образом не являются войной «башен».

