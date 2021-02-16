Песков заявил, что парад Победы в 2021 году «будет однозначно»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2021 году парад Победы несомненно состоится, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому в 2021 году парад будет, никаких сомнений нет, это однозначно», - добавил представитель Кремля.

При этом Песков затруднился ответить, пройдёт ли парад по традиции 9 мая.

Парад Победы в 2020 году был перенесён из-за коронавирусных ограничений и прошёл в Москве 24 июня, сообщает RT. Кроме столицы, парады в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли также во многих городах России.

