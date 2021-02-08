Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к акциям в поддержку Путина в регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле об акциях в поддержку Владимира Путина знают только из сообщений СМИ, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, согласовывались ли эти прошедшие в некоторых регионах страны флешмобы в поддержку российского лидера Песков сказал, что к Кремлю эти акции «не имеют никакого отношения».

Ранее торговая компания опубликовала «Сима-Ленд» клип в поддержку президента России, сообщает Ura.ru. На видео сотрудники фирмы движутся большой колонной с российскими триколорами в руках, после чего выстраиваются в виде надписи «Путин - наш президент».