Песков высказался о жёстком карантине в администрации Кремля

Появившаяся информация о якобы введении строгих мер карантина по корнавирусу и особого режима работы в администрации Кремля не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в президентской администрации, как и везде, наличествуют заболевшие OVID-19 и уже выздоровевшие. По словам Пескова, это неизбежный процесс, и какие-то особые меры карантина на этом фоне не применяются, передает RT.

Представитель Кремля также напомнил, что уже с марта в администрации проводятся регулярные тестирования на коронавирусную инфекцию. При этом, не все участники встреч и мероприятий с президентом Путиным проходят обязательно 14-дневный карантин, констатировал Песков.

По его словам, всё зависит от конкретной персоны, графика, эпидемиологической обстановки в каждом отдельном офисе и министерстве, отмечает Ura.ru.

