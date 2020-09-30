Песков высказался о жёстком карантине в администрации Кремля
Появившаяся информация о якобы введении строгих мер карантина по корнавирусу и особого режима работы в администрации Кремля не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в президентской администрации, как и везде, наличествуют заболевшие OVID-19 и уже выздоровевшие. По словам Пескова, это неизбежный процесс, и какие-то особые меры карантина на этом фоне не применяются, передает RT.
Представитель Кремля также напомнил, что уже с марта в администрации проводятся регулярные тестирования на коронавирусную инфекцию. При этом, не все участники встреч и мероприятий с президентом Путиным проходят обязательно 14-дневный карантин, констатировал Песков.
По его словам, всё зависит от конкретной персоны, графика, эпидемиологической обстановки в каждом отдельном офисе и министерстве, отмечает Ura.ru.
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