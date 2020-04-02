Песков высказался о возможности переноса празднования Дня Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что окончательное решение о формате проведения празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне еще не принято. В Кремле подчеркнули, что в настоящий момент власти тщательно изучают все варианты.

Парад Победы могут перенести на осень или провести без зрителей 9 мая

«Обстоятельства диктуют нам свои условия. Они будут тщательно взвешиваться, анализироваться, чтобы принять решение в отношении 9 Мая», - заявил пресс-секретарь президента.

Ранее в СМИ появились сведения, что от визита в Москву 9 мая может отказаться премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает телеканал «360».

Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что в Кремле с пониманием относятся к возможному решению Абэ.

РБК сообщил в четверг, что в связи с пандемией коронавируса парад Победы может быть перенесен на осень, либо пройдет без зрителей.

Однако в Минобороны России эту информацию опровергли. Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, подготовка к параду «идет по плану», передает сайт KP.Ru.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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