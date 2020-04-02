Песков высказался о возможности переноса празднования Дня Победы

«Обстоятельства диктуют нам свои условия. Они будут тщательно взвешиваться, анализироваться, чтобы принять решение в отношении 9 Мая», - заявил пресс-секретарь президента.



Ранее в СМИ появились сведения, что от визита в Москву 9 мая может отказаться премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает телеканал «360».



Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что в Кремле с пониманием относятся к возможному решению Абэ.



РБК сообщил в четверг, что в связи с пандемией коронавируса парад Победы может быть перенесен на осень, либо пройдет без зрителей.



Однако в Минобороны России эту информацию опровергли. Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, подготовка к параду «идет по плану», передает сайт KP.Ru.

