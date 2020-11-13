Песков: вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам еще не решен
По вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет единой позиции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Разумеется, вопрос все-таки находится в ведении правительства, и, конечно, вопрос будет прорабатываться, обсуждаться», - сказал представитель Кремля.
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Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков попросил премьер-министра Михаила Мишустина отменить накопительную часть пенсий, сообщает RT.
В документе указывается, что идея накопительной пенсии дискредитирована в связи с постоянным увеличением так называемого периода дожития, что снижает размер выплат. В Госдуме положительно отнеслись к инициативе ФНПР, подчеркнув, что этот вопрос необходимо менять на законодательном уровне.
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