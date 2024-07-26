Песков: Власти РФ реализуют набор мер по улучшению демографической обстановки
Ситуация с демографией в России на какой-то период ещё останется тяжёлой. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российские власти реализуют целый набор мер по улучшению демографической обстановки, однако в этой сфере нет сиюминутного эффекта.
Он также указал, что текущие демографические показатели вовсе не связаны с отсутствием у россиян веры в будущее, так как в других странах ситуация аналогичная.
«Это, к сожалению, такая тенденция. У нас она имеет свою предтечу - это те самые демографические ямы... которые связаны и с Великой Отечественной войной, и с периодом распада Советского Союза», - заключил он.
Ранее Песков заявил, что коэффициент рождаемости в России находится на крайне низком уровне — 1,4, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru