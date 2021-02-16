Песков стал почётным членом Российского военно-исторического общества
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский вручил пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову билет и знак почётного члена общества, сообщает ТАСС.
Церемония вручения прошла в рамках открытия второй очереди библиотеки при штаб-квартире РВИО.
Мединский отметил, что почётные члены РВИО получают право круглосуточного и бесплатного доступа в музеи и книжный клуб общества.
Песков, в свою очередь, поблагодарил РВИО за оказанную честь и заявил, что будет «с гордостью носить» значок почётного члена общества.
Ранее РВИО опубликовало рассекреченные материалы Центрального архива Минобороны России о Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года, сообщает RT. Это боевые донесения частей и соединений 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, карты, резолюции и подписи представителей советского военного командования.
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