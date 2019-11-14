Песков скрыл точную дату большой пресс-конференции Путина

Что касается послания Федеральному собранию, то оно будет оглашено уже в будущем году, подтвердил Песков. С последним посланием резидент обратился в феврале этого года.

Российский лидер проводит большую встречу с журналистами с 2001 года. Перерыв был сделан на время, пока он возглавлял правительство - с мая 2008 года по май 2012 года.

После избрания президентом на шестилетний срок Путин возобновил практику подобных пресс-конференций.

