Песков скрыл точную дату большой пресс-конференции Путина
Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт традиционную ежегодную пресс-конференцию для журналистов во второй половине декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, дата уже определена, на неё скоро будет объявлена аккредитация. Вместе с тем, представитель Кремля не стал уточнять конкретное число, передает ТАСС.
Что касается послания Федеральному собранию, то оно будет оглашено уже в будущем году, подтвердил Песков. С последним посланием резидент обратился в феврале этого года.
Российский лидер проводит большую встречу с журналистами с 2001 года. Перерыв был сделан на время, пока он возглавлял правительство - с мая 2008 года по май 2012 года.
После избрания президентом на шестилетний срок Путин возобновил практику подобных пресс-конференций.
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