Песков рассказал о работе по совершенствованию оборота гражданского оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по регулированию оборота оружия будет продолжена, сообщает РИА Новости.

«Президент поручил дальше продолжить проработку, в том числе и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта», - отметил представитель Кремля.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия до 21 года, а также ввести психологическое тестирование при получении справки на оружие.

После нападения на школу в Казани президент России Владимир Путин поручил Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане, сообщает RT.

Стрельбу в казанской гимназии № 175 устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.

