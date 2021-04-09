Песков рассказал о планах Путина на 12 апреля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 12 апреля, в День космонавтики, Владимир Путин полетит в город Энгельс в Саратовской области, сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, глава государства посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина, где находится «скромный музейно-парковый комплекс».
«День будет посвящён, конечно же, космосу. Путин проведет отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России», - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Российская премьер-лига объявила, что матчи 25-го тура футбольного чемпионата страны будут посвящены 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос, сообщает RT. В частности, все игры будут начинаться с записи знаменитой реплики космонавта «Поехали!».
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