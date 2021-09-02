Песков рассказал о национальной идее России

Национальная идея России связана с универсальными для каждого человека ценностями. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в ходе II просветительского марафона «Новое знание».

Песков отметил, что национальную идею России формулировал глава государства Владимир Путин.

«Национальная идея связана с универсальными ценностями для каждого человека. Из многообразия людей как раз и формируется наша страна», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По словам Пескова, Россия — великолепная и самая лучшая в мире страна, которая «должна быть здоровой, современной, и в ней все хорошо должны жить».

