Песков рассказал о национальной идее России
Национальная идея России связана с универсальными для каждого человека ценностями. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в ходе II просветительского марафона «Новое знание».
Песков отметил, что национальную идею России формулировал глава государства Владимир Путин.
«Национальная идея связана с универсальными ценностями для каждого человека. Из многообразия людей как раз и формируется наша страна», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По словам Пескова, Россия — великолепная и самая лучшая в мире страна, которая «должна быть здоровой, современной, и в ней все хорошо должны жить».
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