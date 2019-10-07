Песков рассказал, как Путин справляет день рождения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер отмечает свой день рождения.

«У Путина сегодня день рождения. Он с родными и друзьями встречает этот для него праздничный день. Но вместе с тем мы сегодня после обеда дадим обобщённую информацию: сегодня он с 10:00 утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег», — цитирует Пескова RT.

По словам Пескова, во время таких телефонных разговоров лидеры стран также затрагивают и рабочие моменты и обсуждают дела, отмечает «Газета.ру». Владимир Путин уже получил поздравления от глав ы Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Армении Армена Саркисяна и президента Молдавии Игоря Додона, пишет «Свободная пресса». Поздравлений от американского лидера Дональда Трампа пока не было, отмечает Ura.ru.

Ранее НСН писала, что накануне своего дня рождения Владимир Путин отдохнул в тайге в компании министра обороны Сергей Шойгу. Глава государства успел совершить прогулку, в ходе которой собирал грибы, а также любовался сибирскими пейзажами.



