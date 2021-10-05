Песков рассказал, как Путин отметит свой день рождения

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, будет работать, сообщает ТАСС.

По его словам, у главы государства «есть рабочие планы на этот день», однако вечером он отметил своё 69-летие.

«Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего», - резюмировал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что Путин вышел с двухнедельной самоизоляции, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Президент РФДень РожденияВладимир ПутинДмитрий Песков
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