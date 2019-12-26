Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Как пишет РИА Новости, об этом Песков сообщил в эфире «России 1». По словам Пескова, президент часто проводит канун Нового года в разных частях России. Представитель Путина назвал, в частности, Хабаровск среди мест, где президент проводил праздник.

Песков также добавил, что Путин предпочитает проводить это время с друзьями и близкими.



