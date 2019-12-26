Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год
26 декабря 201923:18
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как любит встречать Новый год Владимир Путин.
Как пишет РИА Новости, об этом Песков сообщил в эфире «России 1». По словам Пескова, президент часто проводит канун Нового года в разных частях России. Представитель Путина назвал, в частности, Хабаровск среди мест, где президент проводил праздник.
Песков также добавил, что Путин предпочитает проводить это время с друзьями и близкими.
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ФОТО: РИА Новости