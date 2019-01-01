Песков раскрыл, смотрит ли Путин «Игру престолов»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам на брифинге, что российский лидер в принципе не смотрит телевизор, за исключением новостей. Таким образом он дал ответ на вопрос, следит ли Владимир Путин за сериалом «Игра престолов».
По словам Пескова, у главы государства просто нет на это времени, отмечает Ura.ru.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о своём отношении к тем, кто сходит с ума по сериалу «Игра престолов». Как сообщает АГН Москва, парламентарий сравнил фанатов саги с хомячками и кроликами.
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