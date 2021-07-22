Песков раскритиковал статью про занижение данных по коронавирусу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья про занижение данных в РФ по коронавирусу не отражает реальность, сообщает РИА Новости.

По его словам, публикации изданий «Медуза» (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента), «Медиазона» и «Холод» и их совместное расследование являются «компиляцией непонятно чего».

«Медузу» я читал... Не нужно апеллировать к этой публикации, она абсолютно не отображает реальность», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее «Медуза», «Медиазона» и «Холод» опубликовали совместное расследование и заявили, что в реестре Минздрава о заболевших COVID-19 содержится более 29 миллионов записей, что в пять раз превышает официальную статистику.



После этого Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что существует закрытость в вопросе эпидемии коронавируса, сообщает RT.

