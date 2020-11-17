Песков: Путину не хватает очных встреч с людьми
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент России Владимир Путин в условиях изоляции любит живое общение, которое нельзя компенсировать видеоконференциями. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков отметил, что президент ощущает нехватку личных встреч, так как он любит получать в диалоге полноценную обратную связь. Пресс-секретарь добавил, что президент рассчитывает на возвращение к обычной жизни.
Песков также рассказал о том, что график работы Путина в условиях изоляции не изменился. Российский лидер, по словам его пресс-секретаря, работает "сутками" и может позвонить своим сотрудникам как утром, так и поздним вечером.
Ранее НСН писала о том, что президент РФ не использует соцсети и, по словам его пресс-секретаря, любой пост отего имени является "чушью".
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