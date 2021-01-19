Песков: Путин участвовал в крещенских купаниях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин традиционно участвует в крещенских купаниях, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, участвовал ли российский лидер в крещенских купаниях в 2021 году, представитель Кремля рассказал, что это традиция Путина, а «традициям он не изменяет».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что уважает тех, кто окунается в проруби на Крещение, сообщает Газета.ру. Однако, по мнению парламентария, при этом проще подхватить воспаление легких, чем приобщиться к «тайнам христианской веры».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КрещениеВладимир ПутинДмитрий Песков
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