Песков: Путин участвовал в крещенских купаниях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин традиционно участвует в крещенских купаниях, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, участвовал ли российский лидер в крещенских купаниях в 2021 году, представитель Кремля рассказал, что это традиция Путина, а «традициям он не изменяет».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что уважает тех, кто окунается в проруби на Крещение, сообщает Газета.ру. Однако, по мнению парламентария, при этом проще подхватить воспаление легких, чем приобщиться к «тайнам христианской веры».