Песков: Путин сделает прививку от коронавируса до конца дня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация минимально повлияет на рабочий график Владимира Путина, сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время глава государства ещё не привился, но сделает это «до конца дня».
«Пока сейчас идёт рабочий график, рабочая встреча... Мы ожидаем, что до конца дня, вечером, он прививку сделает», — уточнил представитель Кремля.
Ранее Путин рассказал, что намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта. Песков отметил, что президенту «не нравится вакцинация под камеры», поэтому фотографий или видео не будет и всем «придётся верить на слово», сообщает RT.
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