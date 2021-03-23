Песков: Путин сделает прививку от коронавируса до конца дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация минимально повлияет на рабочий график Владимира Путина, сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время глава государства ещё не привился, но сделает это «до конца дня».

«Пока сейчас идёт рабочий график, рабочая встреча... Мы ожидаем, что до конца дня, вечером, он прививку сделает», — уточнил представитель Кремля.

Ранее Путин рассказал, что намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта. Песков отметил, что президенту «не нравится вакцинация под камеры», поэтому фотографий или видео не будет и всем «придётся верить на слово», сообщает RT.