Песков прокомментировал обращение полка имени Кадырова к Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованное в соцсетях обращение полка имени Кадырова к Владимиру Путину «не по адресу», сообщает ТАСС.
По его словам, если у силовиков есть претензии к «Новой газете», то следует обращаться в суд.
«Если речь идёт о публикации, и по мнению тех, кто записал это обращение, в ней представлена искажённая информация, клевета, которая порочит честь и достоинство людей, существуют юридические процедуры и инструменты, которые можно и нужно задействовать», - отметил представитель Кремля.
Ранее министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев в своём Instagram обвинил «Новую газету» в распространении фейков и потребовал закрыть издание, сообщает Ura.ru.
Позже полк имени Ахмата Кадырова при МВД Чеченской республики опубликовал на своей странице в Instagram обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на «информационную войну», начатую против силовиков.
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