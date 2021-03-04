Песков пояснил, кого Путин обвинил в «хорьковых» интересах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в преследовании «хорьковых» целей Владимир Путин обвинил тех, кто призывает детей нарушать закон, сообщает РИА Новости.
По его словам, глава государства имел ввиду тех, кто призывает несовершеннолетних выходить на улицы, «участвовать в неразрешенных акциях».
«Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть, говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью», - добавил представитель Кремля.
Ранее Путин потребовал от МВД реагировать в соответствии с законом на попытки вовлечь детей в незаконные акции, сообщает Ura.ru. По словам президента РФ, втягивание несовершеннолетних в несанкционированные акции через интернет является преступлением, которое должно караться по закону.
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