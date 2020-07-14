Песков посоветовал «не забивать голову» ручкой Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге повышенный интерес, который СМИ последнее время проявляют к ручке Владимира Путина, которую он держит на совещаниях. Представитель Кремля посоветовал журналистам заниматься боле серьезными информационными поводами, передает РИА Новости.
Пескову задали вопрос, обращают ли в администрации главы государства внимание на то, что брошенная или раскручиваемая Путиным в ходе рабочих совещаний ручка нередко выступает поводом как для шутливых комментариев, так и для серьезных аналитических выводов.
«Ответ простой – не стоит забивать себе голову конкретным инфоповодом», - отреагировал Песков. Он подчеркнул, что Владимир Путин использует ручку по прямому назначению - чтобы писать и работать.
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