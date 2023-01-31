Песков пообещал сообщить, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может ответить на вопрос, будет ли Владимир Путин обнародовать декларацию о доходах, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля пообещал в будущем проинформировать «по мере того, как будут подходить сроки».
«Я пока не могу вам ответить на этот вопрос, тоже по мере того, как будут подходить сроки, мы вас проинформируем», - сказал он журналистам.
Ранее комитет Совета федераций по федеративному устройству и региональной политике поддержал закон, согласно которому декларации о доходах и имуществе сенаторов и депутатов будут публиковать в обобщенном виде, не указывая сведения о доходах и расходах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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