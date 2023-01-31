Песков пообещал сообщить, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах

Представитель Кремля пообещал в будущем проинформировать «по мере того, как будут подходить сроки».

«Я пока не могу вам ответить на этот вопрос, тоже по мере того, как будут подходить сроки, мы вас проинформируем», - сказал он журналистам.

Ранее комитет Совета федераций по федеративному устройству и региональной политике поддержал закон, согласно которому декларации о доходах и имуществе сенаторов и депутатов будут публиковать в обобщенном виде, не указывая сведения о доходах и расходах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».