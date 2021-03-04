Песков подтвердил назначение Королёва первым замдиректора ФСБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин действительно назначил руководителя службы экономической безопасности ФСБ РФ Сергея Королева первым заместителем директора ведомства, сообщает РИА Новости.

«Да, я подтверждаю. Действительно, был такой указ», - отметил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который запланирован на начало июня, передаёт RT. По его словам, представить это мероприятие без главы государства невозможно.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ФСБВладимир ПутинДмитрий Песков
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