Песков подтвердил назначение Королёва первым замдиректора ФСБ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин действительно назначил руководителя службы экономической безопасности ФСБ РФ Сергея Королева первым заместителем директора ведомства, сообщает РИА Новости.
«Да, я подтверждаю. Действительно, был такой указ», - отметил представитель Кремля.
Ранее Песков сообщил, что Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который запланирован на начало июня, передаёт RT. По его словам, представить это мероприятие без главы государства невозможно.
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