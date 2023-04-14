В Кремле не озвучили точных сроков проведения «прямой линии» с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в этом году,однако точные сроки на сегодняшний день неизвестны, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сроков пока точных нет, будем ориентировать», - сказал Песков.

Также Дмитрий Песков назвали проверку на Тихоокеанском флоте обычной практикой для оценки боеготовности, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

