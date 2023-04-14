В Кремле не озвучили точных сроков проведения «прямой линии» с Путиным
14 апреля 202313:01
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в этом году,однако точные сроки на сегодняшний день неизвестны, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сроков пока точных нет, будем ориентировать», - сказал Песков.
Также Дмитрий Песков назвали проверку на Тихоокеанском флоте обычной практикой для оценки боеготовности, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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14 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru