Песков оценил идею «быстрого» общения Путина с журналистами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расскажет Владимиру Путину об идее общения по телефону с кремлёвским пулом журналистов после крупных мероприятий, сообщает ТАСС.

«Мы обратимся к президенту с просьбой использовать какие-то те или иные очень содержательные мероприятия с тем, чтобы потом такие, может быть, быстрые телефонные брифинги можно было делать», - отметил представитель Кремля.

Ранее Песков прокомментировал решение Удмуртии и Чечни отменить обязательное ношение масок в общественных местах, сообщает «Свободная пресса». Пресс-секретарь президента заявил, что каждый из регионов «реализует свои особые ковидные полномочия».