Песков оценил идею «быстрого» общения Путина с журналистами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расскажет Владимиру Путину об идее общения по телефону с кремлёвским пулом журналистов после крупных мероприятий, сообщает ТАСС.
«Мы обратимся к президенту с просьбой использовать какие-то те или иные очень содержательные мероприятия с тем, чтобы потом такие, может быть, быстрые телефонные брифинги можно было делать», - отметил представитель Кремля.
Ранее Песков прокомментировал решение Удмуртии и Чечни отменить обязательное ношение масок в общественных местах, сообщает «Свободная пресса». Пресс-секретарь президента заявил, что каждый из регионов «реализует свои особые ковидные полномочия».
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