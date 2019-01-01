Песков отреагировал на слова о возможном заселении Донбасса евреями
Кремль не имеет никакого отношения к позиции советника главы государства Сергея Глазьева, которую тот высказал в своем блоге в газете «Завтра». Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отметив, что это «частное мнение».
Напомним, ранее в блоге Сергей Глазьев высказал мнение о том, что ставка американских властей на избранного президента Украины Владимира Зеленского может быть связана с креном администрации Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Поэтому, по мнению Глазьева, Донбасс может быть заселен евреями «из страны обетованной», уставшими от постоянной войны на Ближнем Востоке.
Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции, так как это личное, «может быть некорректное» высказывание Сергея Глазьева.
Как напоминает НСН, ранее Дмитрий Песков рассказал, почему президент не отдыхает. Рассказывая о плотном графике российского лидера, представитель Кремля шутливо подчеркнул, что «он же Путин, он не спит, он работает». Об этом Песков рассказал журналистам накануне встречи российского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном и последующей поездкой в Китай.
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