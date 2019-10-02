Песков опроверг отставку главы ФСИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию об уходе в отставку главы Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. По словам представителя Кремля, указ об увольнении генерал-полковника не был обнародован, передает RT.
О том, что Корниенко ушёл в отставку ранее сообщил «Интерфакс». Согласно источнику агентства, увольнение связано с тем, что главе ФСИН 30 сентября исполнилось 65 лет. Это считается предельным возрастом нахождения на службе, отмечает Ura.ru. Сведения об увольнении также подтвердила журналистка Ева Меркачёва – заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Геннадий Корниенко был назначен на должность руководителя ФСИН летом 2012 года.
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