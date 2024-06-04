Песков опроверг информацию о наличии у Путина резиденции на Алтае

Распространяемая СМИ информация о наличии у президента РФ Владимира Путина резиденции на Алтае не соответствует действительности. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о пожаре на якобы «даче Путина на Алтае», он указал, что такого официального объекта нет.

«Официальные резиденции президента — это те, которые относятся к Управлению делами президента, Федеральной службы охраны. Среди них упомянутого объекта нет», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков указал, что в администрации главы государства не обсуждают слияние республики Алтай и Алтайского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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