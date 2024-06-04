Песков опроверг информацию о наличии у Путина резиденции на Алтае
Распространяемая СМИ информация о наличии у президента РФ Владимира Путина резиденции на Алтае не соответствует действительности. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о пожаре на якобы «даче Путина на Алтае», он указал, что такого официального объекта нет.
«Официальные резиденции президента — это те, которые относятся к Управлению делами президента, Федеральной службы охраны. Среди них упомянутого объекта нет», — заключил представитель Кремля.
Ранее Песков указал, что в администрации главы государства не обсуждают слияние республики Алтай и Алтайского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бразилия не пошлет высокопоставленных представителей на саммит по Украине
- Над Курской областью сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха»
- МИД РФ рекомендовал россиянам заранее проверять «е» и «ё» в загранпаспортах
- Россияне назвали «высокомерие» самым раздражающим качеством руководителя
- В Калининградской области стартовал фестиваль классической музыки «Кантата»
- Канада ввела санкции против экс-премьера Украины Николая Азарова за связи с РФ
- Итальянский министр предложил Макрону отправиться воевать на Украину
- Байден: США будут вооружать Украину, даже если она не вступит в НАТО
- В России начнут продавать белорусские автомобили Belgee
- Песков опроверг информацию о наличии у Путина резиденции на Алтае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru