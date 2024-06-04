Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Президент России Владимир Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай.

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Турчак на встрече с российским лидером поблагодарил его за доверие и пообещал сделать все, чтобы раскрыть потенциал Республики Алтай. Турчак также сообщил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай и намерен заручиться поддержкой ее жителей.

Путин пообещал Турчаку личную встречу, когда тот войдет в дела региона.

Upd: Андрей Турчак стал врио главы Республики Алтай, следует из указа Путина.

Ранее Олег Хорохордин объявил, что оставляет пост руководителя региона в связи с переходом на новую работу, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НазначениеРеспублика Алтай.Владимир ПутинАндрей Турчак

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