Песков опроверг информацию о наличии у Путина одинаковых кабинетов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина много кабинетов в разных городах, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля назвал «неправдой» появившуюся в СМИ информацию о якобы одинаковых кабинетах-двойниках в разных резиденциях российского лидера, например, в Сочи и Ново-Огарево.
Песков заявил, что подобные сообщения являются компонентами «информационной атаки», которая, по его словам, «не может достигнуть своей цели».
«Никаких одинаковых кабинетов нет. У президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется и вы все это видите», - подчеркнул пресс-секретарь
Комментируя данные сервиса Flightradar24, в которых указаны перемещения самолёта специального лётного отряда «Россия», Песков добавил, что самолеты этой компании «стоят во многих городах», а информация о передвижениях президента РФ является государственной тайной.
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