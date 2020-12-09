Песков опроверг информацию о наличии у Путина одинаковых кабинетов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина много кабинетов в разных городах, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля назвал «неправдой» появившуюся в СМИ информацию о якобы одинаковых кабинетах-двойниках в разных резиденциях российского лидера, например, в Сочи и Ново-Огарево.

Песков заявил, что подобные сообщения являются компонентами «информационной атаки», которая, по его словам, «не может достигнуть своей цели».

«Никаких одинаковых кабинетов нет. У президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется и вы все это видите», - подчеркнул пресс-секретарь

Комментируя данные сервиса Flightradar24, в которых указаны перемещения самолёта специального лётного отряда «Россия», Песков добавил, что самолеты этой компании «стоят во многих городах», а информация о передвижениях президента РФ является государственной тайной.

