Песков объяснил желание части молодежи уехать из страны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о причинах того, почему часть российской молодежи стремится уехать за границу.

По его словам, нужно спокойно это воспринимать, так как в любой стране есть молодые люди, которые хотят куда-то уехать, а есть те, которые не хотят, сообщает Москва 24.

По мнению Пескова, люди едут туда, где лучше в какой-то определенный момент работать, но потом наступает момент, когда выгодно вернуться на родину.

Ранее Финансовый университет при правительстве России провел исследование по миграционным потокам молодых жителей крупных и средних городов. Исследование показало, что молодые люди готовы переезжать в Москву, Санкт-Петербург и другие места, где можно найти высокооплачиваемую работу.



