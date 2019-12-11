Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова

Владимир Путин еще не читал последнее слово студента ВШЭ Егора Жукова, которое тот произнес в суде, но главу государства обязательно ознакомят с этой речью. Как пишет «Интерфакс», об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отметим, изучить это выступление президента России попросил член Совета по правам человека Николай Сванидзе. Он обратился с соответствующей просьбой во время заседания, которое состоялось 10 декабря. Сванидзе упомянул Жукова, говоря о проблеме неправомерного привлечения к ответственности по обвинениям в экстремизме или преследования участников уличных акций. К слову, на этом же заседании студента ВШЭ Егора Жукова упомянул и адвокат Генри Резник, когда предлагал главе государства начать диалог с протестующими и с критиками власти.