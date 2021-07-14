Песков не увидел межнациональной подоплёки в драке мигрантов в Москве
Кремль не видит на сегодня каких-либо серьёзных межнациональных проблем в России за исключением отдельных бытовых конфликтов. Так оценил ситуацию в этой сфере пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ОН прокомментировал массовую драку выходцев из Средней Азии у станции метро «Кузьминки» в Москве.
По словам представителя главы государства, на данное происшествие обязаны реагировать правоохранительные органы, что они и делают. В тексте судебного решения об аресте одного из участников потасовки причиной столкновения называется межнациональный конфликт с участием граждан Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Драка произошла в ночь на 13 июля. Несколько человек пострадали, некоторых госпитализировали. Всего полиция задержала более 100 человек. В отношении задержанных составлены административные протоколы. Сегодня также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Минувшей ночью ещё одна массовая драка между приезжими из Средней Азии произошла в подмосковном Одинцове. Её участники успели разбежаться до приезда полиции
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