Песков назвал причину неудачи в борьбе с COVID-19 в России
Россия пока не может справиться с распространением коронавирусной инфекции из-за невысоких темпов вакцинации населения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Скажем так, не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида», — цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что только вакцинация определенного количества россиян позволит «обуздать эту заразу».
За последние сутки в России подтвердили 23 032 новых случая COVID-19, сообщает РЕН ТВ. С начала пандемии в стране выявили 6 172 812 заболевших, 5 526 950 человек выздоровели, 155 380 пациентов умерли, отмечает «Свободная пресса».
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