Песков назвал «ерундой» сообщения ВВС о «дворце в Геленджике»

В Кремле назвали «ерундой» новые сообщения про строительство «дворца в Геленджике». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, он не знает ничего о новом материале, который был опубликован британской госкорпорацией BBC, и снова повторил, что этот объект не имеет никакого отношения к Владимиру Путину.

Ранее ВВС опубликовала информацию, в которой утверждается, что у неё есть документы, якобы свидетельствующие, что в строительстве «дворца» ключевую роль играло государство, а не частные лица.