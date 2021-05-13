Песков назвал «ерундой» сообщения ВВС о «дворце в Геленджике»

В Кремле назвали «ерундой» новые сообщения про строительство «дворца в Геленджике». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, он не знает ничего о новом материале, который был опубликован британской госкорпорацией BBC, и снова повторил, что этот объект не имеет никакого отношения к Владимиру Путину.

Ранее ВВС опубликовала информацию, в которой утверждается, что у неё есть документы, якобы свидетельствующие, что в строительстве «дворца» ключевую роль играло государство, а не частные лица.

Конец аквадискотеки. У «дворца Путина» в Геленджике нашёлся хозяин

Песков в ходе брифинга в четверг заявил, что «что бы там ни было – это все ерунда», и предложил больше не возвращаться к этой теме.

Ранее о том, что президенту Владимиру Путину якобы принадлежит «дворец в Геленджике», рассказал политик Алексей Навальный в своем фильме. После этого российский лидер заявил, что ни он, ни его родственники не имеют отношения к этому объекту, передает РЕН ТВ. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что это он является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика. Он также рассказал, что собирается создать там элитный апарт-отель.


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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий Песков
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