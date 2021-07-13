Песков напомнил о запрете размещать изображения нацистов на обложках книг
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение изображения нацистских преступников на обложках книг запрещено законом, сообщает РИА Новости.
Комментируя призыв Российского книжного союза изъять из книжных магазинов книги с изображением Адольфа Гитлера и других нацистских лидеров, представитель Кремля отметил, что «подобная популяризация не нужна и недопустима по закону».
«Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация естественно и абсолютно не нужна и недопустима по закону. Если же это справочная информация, какие-то изображения внутри... то это уже другое дело», - подчеркнул Песков.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии во Второй мировой войне, сообщает RT. Согласно документу, в России запрещается публичная демонстрация изображений руководителей групп, организаций или движений, которые Нюрнбергский трибунал признал преступными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru