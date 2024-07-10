Песков: Кремль не планирует амнистии для тяжелобольных заключенных
Власти России не рассматривают возможность амнистии для тяжелобольных заключенных по аналогии с решением руководства Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«В настоящий момент таких планов в Кремле нет», — указал пресс-секретарь, комментируя ситуацию с осужденным по делу о госизмене публицистом Владимиром Кара-Мурзой (признан в России иноагентом).
Кроме того, Песков ответил на вопрос о проблемах с допуском адвокатов в больницу в колонии, где находится Кара-Мурза. По словам пресс-секретаря, работой с заключенными занимаются соответствующие ведомства, а у Кремля нет возможности следить за ситуацией.
Ранее президент Владимир Путин согласился с необходимостью решения по амнистии ряда категорий женщин, отбывающих наказание за ненасильственные преступления, напоминает RT.
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