Песков исключил увеличение налогов из-за выплат пенсионерам и военным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выплатах военным и пенсионерам «тщательно просчитывалось», сообщает ТАСС.
По его словам, выделение бюджетных средств на эти цели не приведёт к увеличению налогов в России.
«В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров», - сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что идея новых выплат принадлежит партии «Единая Россия», но были проработки и со стороны российского лидера.
Ранее президент России Владимир Путин предложил единовременно выплатить военнослужащим 15 тысяч рублей, а пенсионерам - 10 тысяч рублей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Зеленский пригласил Россию на саммит «Крымская платформа»
- Volvo приостановит выпуск автомобилей из-за нехватки деталей
- Песков исключил увеличение налогов из-за выплат пенсионерам и военным
- В Кремле назвали антироссийским саммит «Крымская платформа»
- Песков прокомментировал санкции Киева против российских СМИ
- Путин выразил озабоченность потенциальными угрозами из Афганистана
- Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт талибов с сопротивлением
- Песков прокомментировал включение «Дождя» в перечень иноагентов
- СМИ: Таджикистан направил оружие отрядам сопротивления в Панджшере
- «Чиж & Co» и Алексей Кортнев выступили на фестивале Koktebel Jazz Party
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru