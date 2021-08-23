Песков исключил увеличение налогов из-за выплат пенсионерам и военным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выплатах военным и пенсионерам «тщательно просчитывалось», сообщает ТАСС.

По его словам, выделение бюджетных средств на эти цели не приведёт к увеличению налогов в России.

«В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров», - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что идея новых выплат принадлежит партии «Единая Россия», но были проработки и со стороны российского лидера.

Ранее президент России Владимир Путин предложил единовременно выплатить военнослужащим 15 тысяч рублей, а пенсионерам - 10 тысяч рублей, сообщает RT.

