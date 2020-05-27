Песков допустил, что день парада Победы сделают выходным

День парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, который назначен на 24 июня, скорее всего, объявят выходным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Он не стал однозначно отвечать на этот вопрос, однако с большой долей вероятности спрогнозировал, что 24 июня сделают нерабочим, отмечает «Свободная пресса».

В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции военный парад по случаю Победы, который по традиции проводится на Красной площади 9 мая, был отложен. Состоялась только авиационная часть.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу поручил провести парад Победы по всей России 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся первый парад на Красной площади после капитуляции нацистской Германии.

