Песков допустил, что день парада Победы сделают выходным
День парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, который назначен на 24 июня, скорее всего, объявят выходным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Он не стал однозначно отвечать на этот вопрос, однако с большой долей вероятности спрогнозировал, что 24 июня сделают нерабочим, отмечает «Свободная пресса».
В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции военный парад по случаю Победы, который по традиции проводится на Красной площади 9 мая, был отложен. Состоялась только авиационная часть.
Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу поручил провести парад Победы по всей России 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся первый парад на Красной площади после капитуляции нацистской Германии.
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