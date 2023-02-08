Пешеходный переход к станции метро «Косино» откроют в этом году

Строительство пешеходного перехода на Лермонтовском проспекте завершат раньше срока, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Он обеспечит жителям района Выхино-Жулебино беспрепятственный доступ к станции метро «Косино» и одноименной платформе Рязанского направления Московской железной дороги», - сказал Загрутдинов.

Строительные работы планировалось завершить в 2024 году, но сейчас сдачу объекта сдвинули на третий квартал текущего года. Строители сейчас возводят конструкции тоннельной части пешеходного перехода, двух лестниц и двух пандусов для людей с ограниченными возможностями, а также родителей с детскими колясками.

Длина перехода больше 47 метров.

В этом году за счет средств городского бюджета планируется построить около 20 пешеходных переходов.

