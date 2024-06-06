Первый за четыре года поезд с российскими туристами отправился в КНДР

Первый после четырехлетнего перерыва поезд с туристами из России отправился в Северную Корею через пункт пропуска Хасан. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба в своем Telegram-канале.

«Уссурийские таможенники оформили первый пассажирский поезд на выезд в Северную Корею. На утро 6 июня туда проследовал 41 турист, все граждане РФ», — подчеркнули в ФТС.

Как напомнили в ведомстве, сообщение приостанавливали из-за пандемии по инициативе КНДР.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет развивать отношения с Пхеньяном, «нравится это кому-то или нет», пишет RT.

