Первый в России педагогический диктант соберет учителей со всей страны
В России открыта регистрация на участие в первом Всероссийском педагогическом диктанте «Как думают дети», который пройдет во всех регионах страны 16 октября.
Мероприятие пройдет в онлайн и в оффлайн форматах на площадках центров просвещения «Россия – Моя История» и педагогических вузов. К участию в Педагогическом диктанте приглашаются учителя из всех регионов России.
«Мы впервые проводим подобное мероприятие в России. Его уникальность заключается в том, что, во-первых, поучаствовать сможет любой педагог страны, а во-вторых, диктант позиционирован как непредвзятая проверка своих профессиональных навыков. Он возрождает дух товарищеских соревнований, когда можно посостязаться и с коллегами, и с самим собой», - сказал первый заместитель гендиректора Фонда новых форм развития образования Александр Тарасов.
Регистрация на Педагогический диктант открыта на сайте Myhistory.center. Поучаствовать в нем может любой учитель, работающий в образовательных организациях России с учениками всех возрастов.
Работы участников оценят эксперты в сфере педагогики, после чего будут названы победители.
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