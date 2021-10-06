Первый в России педагогический диктант соберет учителей со всей страны

В России открыта регистрация на участие в первом Всероссийском педагогическом диктанте «Как думают дети», который пройдет во всех регионах страны 16 октября.

Мероприятие пройдет в онлайн и в оффлайн форматах на площадках центров просвещения «Россия – Моя История» и педагогических вузов. К участию в Педагогическом диктанте приглашаются учителя из всех регионов России.

«Мы впервые проводим подобное мероприятие в России. Его уникальность заключается в том, что, во-первых, поучаствовать сможет любой педагог страны, а во-вторых, диктант позиционирован как непредвзятая проверка своих профессиональных навыков. Он возрождает дух товарищеских соревнований, когда можно посостязаться и с коллегами, и с самим собой», - сказал первый заместитель гендиректора Фонда новых форм развития образования Александр Тарасов.

Регистрация на Педагогический диктант открыта на сайте Myhistory.center. Поучаствовать в нем может любой учитель, работающий в образовательных организациях России с учениками всех возрастов.

Работы участников оценят эксперты в сфере педагогики, после чего будут названы победители.

