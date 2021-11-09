Первый в России иск о возврате биткоинов отклонён судом

Савеловский районный суд Москвы принял решение отклонить первый в России иск об истребовании из незаконного владения криптовалюты - 16,6 биткойна. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Борис Башилов – представитель интересов истца.

Когда иск составлялся, сумма в 16,6 биткойна оценивалась почти в 45 миллионов рублей. Суть коллизии состоит в том, что пострадавший Андрей Петров летом 2018 года перевел на криптокошелек своего знакомого Игоря Тукана свои биткойны на правах доверительного управления. Договор был заключён только в устной форме. За пять месяцев ответчик должен был инвестировать эту крпитовалюту, а затем вернуть обратно с приростом, оставив себе 20% прибыли.

Однако по прошествии оговоренного времени ответчик отказался возвращать биткойны, утверждая, что утратил их. На тот момент в России не существовало законодательного определения криптовалюты, но затем она была признана имуществом.

В итоге судья отказалась удовлетворить иск. Мотивировка вердикта будет известна позднее. Истец намерен обжаловать решение.

