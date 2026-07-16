Первый полис киберстрахования для малого и среднего бизнеса появился в России
Новое комплексное решение для малого и среднего бизнеса, объединяющее сервис непрерывной защиты ИТ-инфраструктуры и страхование киберрисков, появилось в России. Продукт «Кибер-Инго Смарт» представили страховая компания «Ингосстрах» и комания 4sec.
В продукте объединены облачная платформа киберзащиты и страховой полис. Решение позволяет получить экстренную помощь экспертов, защищенное резервное хранение данных и непрерывный мониторинг состояния ИТ-инфраструктуры.
Пр словам начальника управления страхования ответственности страховой компании Дмитрия Шишкина, для разработки не требуется никакое дополнительное оборудование, не нужно и отдельное подразделение информационной безопасности: все уже включено в выбранный тариф.
Страховыми случаями являются внедрение вредоносного ПО и хакерские атаки, если они стали причиной ущерба для бизнеса. Страховое покрытие составляет до 500 млн рублей.
Компании могут получить продукт вне зависимости от уровня информационной безопасности, а оформить полис можно за один день, при этом защита действует на следующий день после активации сервиса, добавил Шишкин.
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