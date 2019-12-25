Первый поезд из Петербурга в Крым проехал Симферополь
Первый регулярный пассажирский поезд Санкт-Петербург - Севастополь, который пересёк Крымский мост, прибыл в Симферополь. После 15-минутной остановки состав продолжил движение. Поезд «Таврия» отправился в путь с Московского вокзала северной столицы в понедельник, 23 декабря в два часа дня.
Прибытие на конечную станцию ожидается по графику в 09:25 по московскому времени. Около двух с половиной тысяч километров пути поезд должен преодолеть за 43,5 часа, отмечает RT. По транспортному переходу через Керченский пролив состав прошёл за 24 минуты.
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