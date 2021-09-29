Первый компонент вакцины от COVID-19 получили пять миллионов москвичей
29 сентября 202113:15
Пять миллионов жителей Москвы получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По данным московской мэрии, в числе тех, кто прошёл вакцинацию первым компонентом - 1,1 миллиона граждан в возрасте старше 60 лет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому медики получат стимулирующие выплаты за проведение вакцинации, сообщает RT.
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29 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru